Армія Нігерії відбила у бойовиків "Боко Харам" 36 населених пунктів

Про це заявив офіційний представник уряду Нігерії Майк Омері, передає ТАСС.

За його словами, міста і села, що перейшли під контроль влади, розташовані в штатах Йобе і Борно. Ці успіхи, додав він, стали можливі завдяки співпраці з сусідніми країнами - Чадом, Камеруном і Нігером, які крім іншого надали сприяння "у припиненні каналів постачання терористів".

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"Сподіваємося, що міждержавне співробітництво, яке здійснюється, прискорить ураження і ліквідацію "Боко харам" в Нігерії та в усьому регіоні", - заявив Омері.

Він також зазначив, що останні успіхи урядової армії дозволили частині біженців і внутрішньо переміщених осіб "повернутися додому і відновити нормальне життя".