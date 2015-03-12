"Ісламська держава" застосовувала хімічну зброю в Іраку - ЗМІ

Наголошується, що, за даними іракської влади, невелика кількість цієї речовини використовувалася під час створення мін, які потім застосовувалися проти іракської армії під час її наступу на Тікріт, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"На відеозаписах, які іракські сапери показали журналістам Бі-Бі-Сі, видно, як під час підриву боєприпасів піднімалися хмари жовтогарячого кольору. Причому обсяги отруйних речовин у мінах були незначні, вони не могли призвести до смерті солдатів на відкритому повітрі", - сказано в повідомленні.

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Експерти вважають, що завданням джихадистів було, швидше, справити психологічне враження на супротивника.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики ІД вбили більше 40 жителів міста Ракка у Сирії.