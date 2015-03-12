У Росії порушили справу на колишнього генерала США за заклик "вбивати росіян"

Про це повідомляє прес-служба СК РФ.

"Порушено кримінальну справу відносно громадянина США Роберта Скейлза за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 354 КК РФ (публічні заклики до розв'язування агресивної війни, вчинені з використанням засобів масової інформації)", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі заявили, що Скейлз нібито закликав вище політичне і військове керівництво США, американських громадян до здійснення військових операцій на території України та вбивства громадян Російської Федерації, а також російськомовного населення.

Читайте такожСлідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти керівника "Масcандри"

У СК РФ також відзначили, що дані висловлювання "порушують норми не тільки російського законодавства, але і положення статті 20 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року, яка забороняє будь-яку пропаганду війни і будь-яке підбурювання до дискримінації, ворожнечі або насильства".

"В даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину. Розслідування кримінальної справи триває", - розповіли в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, генерал-майор запасу армії США Скейлз в ефірі телеканалу Fox News заявив, що Київ зможе перемогти у війні з російсько-терористичними військами тільки в тому випадку, якщо росіяни почнуть масово гинути на цій війні.