Генерал США у відставці назвав свій рецепт перемоги на Донбасі - вбивати більше росіян (відео)

«В Україні вже все вирішено. Єдине, як США можуть якось вплинути на ситуацію в регіоні і переламати її хід, це почати вбивати росіян. Вбивати так багато росіян, щоб навітьпутінські ЗМІ не змогли б приховати той факт, що росіяни повертаються на батьківщину в труні», - заявив Скейлз.

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У той же час Скейлз зазначив, що цього не станеться, нарікаючи на те, що рівень підтримки з американської сторони не дозволяє Києву «організувати контратаку проти 12 тисяч російських солдат».

Генерал-майор армії США у відставці Роберт Скейлз є ветераном війни у В'єтнамі. З 2000 року він пішов у запас і на даний момент працює військовим аналітиком.

Сюжеті Fox News в основному був присвячений подіям в Іраку. Обговорення подій в Україні починається з 3 хвилини.