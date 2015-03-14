У НАТО стурбовані раптовими навчаннями російських військ

НАТО серйозно стурбована частими останнім часом раптовими навчаннями російських військ. Про це заявив у п'ятницю в інтерв'ю газеті Guardian генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, передає ТАСС.

"Практика Росії проведення раптових навчань викликає серйозне занепокоєння", - сказав він. "Раптові, непередбачувані і несподівані військові маневри сприяють нестабільності, - впевнений генсек НАТО. - Протягом останніх двох років Росія провела близько десятка позачергових навчань".

На його думку, анексія Криму Росією була здійснена під прикриттям неочікуваних навчань. "НАТО не проводило позачергових навчань з кінця холодної війни", - заявив він.

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Видання нагадує, що Росія збільшила кількість польотів військової авіації над Балтійським регіоном, що в свою чергу змусило НАТО посилити повітряне патрулювання над Естонією, Латвією і Литвою.

Столтенберг зазначив, що в світлі збільшення кількості позачергових навчань російськими військами, а також зростання їх військової присутності поблизу кордонів НАТО, альянс хотів би мати більше прозорості та більшої передбачуваності".

"Ми робимо все, що можемо, аби переконатися, що це так, але вихід їх (росіян - прим. Ред.) з (Договору про звичайні збройні сили в Європі - ДЗЗСЄ) є частиною більш великої картини", - переконаний генсек альянсу.

Столтенберг знаходиться в Лондоні з нагоди офіційного завершення військової кампанії Великобританії в Афганістані.