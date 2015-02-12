У Росії почалися масштабні навчання ракетних військ

Про це повідомляє міністерство оборони РФ, передає Бі-бі-сі.

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У повідомленні наголошується, що навчання проходять від Тверської до Іркутської областей.

У них беруть участь більше 30 ракетних полків.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого в аннексированном Росією Криму почалися навчання російських військовослужбовців у складі бригади берегової охорони. У маневрах запланована участь близько 600 військових і 50 одиниць бойової техніки.