Австрійські ЗМІ назвали свою версію "зникнення" Путіна
00:44, 16 березня 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін страждає від болів у спині
REUTERS
Про повідомляє австрійське видання Kurier.
В неділю журналісти видання отримали інформацію про те, що Путін в даний час проходить лікування в австрійського ортопеда, передає ТСН.
Лікар з Відня сказав виданню, що начебто їздив до Москви, щоб лікувати російського лідера через проблеми зі спиною.
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Путін не з'являвся на публіці більше тижня. Його відсутність проростає різними чутками: то його кохана народила дитину, то у нього жорстка боротьба з раком і він вмирає, навіть були розмови про можливий державний переворот.
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