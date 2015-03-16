Австрійські ЗМІ назвали свою версію "зникнення" Путіна

Про повідомляє австрійське видання Kurier.

В неділю журналісти видання отримали інформацію про те, що Путін в даний час проходить лікування в австрійського ортопеда, передає ТСН.

Лікар з Відня сказав виданню, що начебто їздив до Москви, щоб лікувати російського лідера через проблеми зі спиною.

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Путін не з'являвся на публіці більше тижня. Його відсутність проростає різними чутками: то його кохана народила дитину, то у нього жорстка боротьба з раком і він вмирає, навіть були розмови про можливий державний переворот.