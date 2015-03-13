Путіна відправлять на "відпочинок" уже найближчими днями — Ілларіонов

Про це екс-радник президента РФ Володимира Путіна, старший науковий співробітник вашингтонського Інституту Катона Андрій Ілларіонов написав у своєму блозі, передає канал 24.

"Партія "крові і бабла" зазнала важких втрат і відступає по всьому фронту під натиском партії "великої крові", — написав Ілларіонов, додавши що ці події назвуть "змовою генералів".

"Справді: з одного боку — підполковник. А з іншого — суцільні генерали: два генерал-полковника, три генерала армії", — додав він.

За словами експерта, відсутній з 27 лютого Сергій Іванов (керівник Адміністрації Путіна, генерал-полковник у відставці) з'явився в публічному просторі, закріпивши союз з РПЦ або, як мінімум, гарантуючи її нейтральну позицію.

Микола Патрушев (секретар Радбезу РФ, генерал армії) на засіданні РБ в П'ятигорську прийняв капітуляцію (глави Чечні) Рамзана Кадирова.

Костянтин Ремчуков (заступник голови Громадської палати міста Москви) з ложі Великого театру повідомив про майбутню відставку Ігоря Сечіна (президента "Роснефти").

За даними Ілларіонова, швидше за все, вирішена також відставка Володимира Колокольцева (глава МВС РФ, генерал-полковник).

"Іншими словами, силова та фінансова опори "національного лідера", схоже, паралізовані", — наголосив він.

Колишній радник Путіна також звернув увагу на його зникнення.

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"Скасування його візиту в Казахстан і активне вкидання інформації про його "хвороби" змушують задуматися про те, де він фізично перебуває зараз і в якому саме стані. Якщо запропонований аналіз правильний, то в найближчі дні слід очікувати відставки з поста

На його думку, після цього "громадськість, очевидно, буде проінформована про те, що національний лідер потребує заслуженого відпочинку".

Екс-радник Путіна переконаний, що у змові беруть участь не тільки генерали чи силовики.

Нагадаємо, Путін вже майже тиждень не з'являється на публіці. Востаннє перед журналістами президент Росії постав ще 5 березня.

Його прес-секретар Дмитро Пєсков запевнив, що Путін здоровий, а в змінах у його графіку нічого екстраординарного немає.