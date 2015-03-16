Сенатор США: Спосіб зупинити Путіна - у фразі Рейгана: "Мир через силу"

Про це він розказав в інтерв'ю ТСН. Тиждень.

"Спосіб зупинити Путіна - в старій фразі Рональда Рейгана: "Мир через силу". Ми демонструємо свою силу, ми допомагаємо Україні захищати себе, ми пересуваємо сили НАТО в бік країн, які розташовані поблизу - Польща, Румунія, країни Балтії та інших. І ось тут ми даємо дуже чітко зрозуміти Володимиру Путіну - ціна, яку він платитиме за агресію, буде вищою за ті цілі, які він собі ставив", - зазначив Маккейн.

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За словами сенатора, Путін має розуміти, хто він є. "Він - старий КДБшний апаратник, який, за його ж власними словами, хоче відновити російську імперію. І він вбачає в Україні ключовий елемент, по-перше, тому що Росія починалася в Києві", - сказав він, додавши, що поки в Україні проводять реформи, нинішня ситуація може закінчитися дуже швидко.

"Я впевнений, що поки впроваджують реформи, поки люди цього хочуть і це підтримують, все може скінчитися дуже швидко. Щодо Путіна, то ситуація прямо пов'язана із тим, наскільки добре він відчуває на собі ціну, яку він платить за подальшу агресію, і що вона насправді зависока. Бо труни повертаються в Росію і вже матері починають говорити: "Досить!", - сказав Маккейн.