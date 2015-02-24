Україна має переконати США надати зброю - Парубій

Про це заявив перший віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій в інтерв’ю BBC під час робочого візиту до Канади, повідомили УНІАН у прес-службі «Народного фронту».

Зокрема, він висловив переконання, що весь світ сьогодні чекає на рішення Сполучених Штатів про постачання зброї, бо це було би сигналом для інших країн, які зможуть активно підключитися до цього процесу.

«На сьогодні, коли весь світ побачив, як Путін ігнорує всі домовленості, в тому числі і «Мінськ-2», світова спільнота має збагнути, що, не підтримавши українську армію, будемо мати тільки загострення конфлікту. Єдиний спосіб зупинити конфлікт - підтримати українську армію», - наголосив Парубій.

Він також відзначив роль Канади та української громади в цьому процесі.

Читайте такожПашинський: Путін власною поведінкою змушує Захід надати Україні зброю «Українська громада у Канаді є важливим фактором ухвалення урядових рішень, тож Канада повинна нам допомогти своїм впливом як дуже близький союзник США», - наголосив перший віце-спікер.

За словами Парубія, він вже зустрівся з головою нижньої палати канадського парламенту та низкою міністрів, а також провів зустрічі з українською громадою і активістами Конгресу українців Канади у Торонто.

Крім того, на 24 лютого, під час робочого візиту першого віце-спікера до США, заплановані його зустрічі з представниками Сенату та Пентагону.