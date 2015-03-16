Бразилію охопили масові протести проти чинного уряду та президента (фото)

Майже 1,5 мільйони демонстрантів щонайменше у 80-ти містах Бразилії вийшли у неділю, 15 березня, на вулиці, вимагаючи відставки уряду країни та чинного президента Ділми Русеф, повідомляє DW.de.

Тільки у Сан-Паулу у масовій маніфестації взяли участь близько мільйона протестувальників, повідомляє інформаційна агенція dpa. Десятки тисяч учасників нараховували акції, які відбулись в Ріо-де-Жанейро, Порто-Алегре та інших містах країни. Вони скандували "Ділма, забирайся геть!". У Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро деякі демонстранти навіть вимагали прямого втручання армії, аби відсторонити від влади "Робочу партію", яка править країною близько 12-ти років.

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Ці протести стали найбільшими з початку соціальних заворушень, які охопили Бразилію з червня 2013 року. Уряду країни доводиться боротися з наслідками економічної кризи, яка посилюється. До того ж на репутації бразильської влади негативно відзначився скандал, який вибухнув навколо державного нафтового концерну "Петробрас". За заявою одного з колишніх менеджерів цієї компанії, "Робоча партія", яку очолює президент, отримала від "Петробрасу" близько 200 мільйонів доларів хабарів. З цього приводу в Бразилії ведуться кримінальні розслідування проти близько 50 політиків.

Ділма Русеф, яка була переобрана на президентську посаду в жовтні минулого року, очолювала цей концерн з 2003 до 2010 року. Вона стверджує, що нічого не знає про хабарі, проте рейтинг її популярності в Бразилії знизився у лютому відразу на 19 відсотків та становить зараз лише 23 відсотки. Її супротивник на останніх виборах Аесіо Невес заявив, що нинішні протести відкрили шлях до зміни влади в Бразилії. "Ми не станемо більше розходитись", - наводить його слова інформагенція AFP.

В свою чергу, міністр юстиції країни Жозе Едуардо Кардозо підкреслив від імені уряду у своєму телевізійному виступі, що найближчими днями Ділма Русеф оголосить про запровадження "низки заходів" у боротьбі проти корупції.