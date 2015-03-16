ЄС відправив військових радників в Центральну Африку

Європейські військові фахівці нададуть ЦАР допомогу у реформуванні збройних сил, повідомляє Бі-бі-сі.

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За словами верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні, місія допоможе ЦАР подолати наслідки міжконфесійного громадянського конфлікту, жертвами якого стали, щонайменше, 5 тис. осіб.

Конфлікт спалахнув у минулому році. Армія розраховує на сприяння миротворцівООН в стабілізації обстановки в країні.

Ополченці-християни і повстанці-мусульмани домовилися про припинення вогню, але окремі групи озброєних людей, що не підкоряються нікому, продовжують воювати один з одним.