Кобзон закликав відловлювати та вбивати бродячих собак

Так представник Забайкальського краю в нижній палаті парламенту РФ відреагував на трагедію з хлопчиком в Читі, якого загризла зграя собак, передає «Забмедиа».

Кобзон заявив, що в таких випадках не потрібно зважати на зоозахисників. За словами Кобзона, собак потрібно відловлювати і знищувати.

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"Це кричущий випадок. Увагу до цієї проблеми необхідно звертати було раніше, і не чекати подібного, але раз таке сталося, необхідно приймати кардинальні заходи, собак потрібно відловлювати і знищувати. І плювати на тих «зелених», які їх захищають, - сказав Кобзон.

Також він зазначив, що після введеного в Читі режиму НС та облави на бродячих тварин, зоозахисники «накинулися» на міську владу.

Однак, за словами Кобзона, коли мова заходить про життя людей, на захисників тварин не слід звертати уваги.