Кобзон приїхав до бойовиків у Донецьк з двома концертами

Про це повідомляє «Острів».

На даний момент він виступає в театрі опери і балету «для народу». Другий концерт буде дано ввечері виключно для бойовиків.

У перерві Кобзон має намір відвезти гуманітарну допомогу.

У жовтні 2014 року Йосип Кобзон прибув на Донбас для проведення спільних заходів з бойовиками. У Донецьку він заспівав гімн «ДНР» власного виробництва і виконав дуетом з самопроголошеним «прем'єр-міністром ДНР» Олександром Захарченко пісню «Я люблю тебе, життя».

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Він був «призначений» «почесним консулом ДНР» в Російській Федерації.

Раніше радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський повідомив, що українська влада заборонила Кобзону в'їзд у країну.