Рада ЄС погодилася підписати угоду про асоціацію з Боснією і Герцеговиною

Про це йдеться в заяві на сайті Ради ЄС, передає "ЄвроПравда". "Рада ЄС вітає письмове зобов'язання президії Боснії та Герцеговини від 29 січня, його підписання лідерами політичних партій і затвердження парламентом країни 23 лютого 2015 року під час візиту високого представника ЄС Федеріки Могеріні у Сараєво", - йдеться в заяві.

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З урахуванням прийнятих Боснією і Герцеговиною зобов'язань Рада відзначає, що необхідні умови, що містяться в документі, були виконані, і погоджується з тим, щоб продовжити укладення та набуття чинності угоди про стабілізацію та асоціацію з Боснією і Герцеговиною.

Рада закликає керівництво країни повністю виконати свої зобов'язання, в тому числі ті, які стосуються адаптації майбутнього Угоди, щодо проведення реформ.

"Програма реформ повинна бути розроблена при консультації з громадянським суспільством, включати в себе реформи, визначені відповідно до копенгагенських критеріїв і прийнятим ЄС "Пактом про зростання і зайнятість", - наголошується в документі.