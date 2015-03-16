У разі невиконання Мінських угод санкції проти РФ можуть бути посилені у червні - Меркель

Про це вона заявила під час спільної з президентом України Петром Порошенком прес-конференції в Берліні.

«Ми прагнемо мирного вирішення конфлікту. Тут ми маємо одну думку. Ми сьогодні говорили саме про те, як це можна краще здійснити. Може бути й піде мова про нові санкції. Але санкції – не як самоціль, а щоб досягнути наших планів. І зараз необхідно докласти всіх зусиль задля виконання Мінських угод», - сказала вона.

Читайте такожПереговори Порошенка і Меркель тривають більше години (фото)

Меркель наголосила, що ситуація на Донбасі складна, бо «припинення вогню ще не працює».

Водночас канцлер Німеччини зазначила, що у березні рішення щодо санкцій прийматися не буде, а лише буде проведене політичне обговорення, повідомляє Українська правда.

"Санкції пов'язані з виконанням Мінських угод. У березні не прийматиметься юридичне рішення (про посилення санкцій), а лише буде проведене політичне обговорення. Якщо угоди не будуть виконані, юридичне рішення прийматиметься, можливо, у червні", – заявила Меркель.

Меркель додала, що санкції залежатимуть від стану справ у Донецьку і Луганську, але не у Криму, оскільки Мінські угоди не стосуються Криму.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко під час спільної з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель прес-конференції в Берліні заявив, що альтернативи Мінським домовленостям немає.