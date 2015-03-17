У Німеччині знімуть художній фільм про Меркель

Німецька продюсерська компанія AVE Gesellschaft fur Fernsehproduktion зніме художній фільм про канцлера ФРН Ангелу Меркель, який, як планується, вийде на екрани німецьких кінотеатрів у 2017 році.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на німецьку телерадіокомпанію ARD.

Як очікується, сценарій до картини напише відомий журналіст Дірк Курбьювайт, який публікувався в німецькому журналі Der Spiegel.

"Вона є найцікавішим політиком сучасності. Я вже багато років стежу за політичним шляхом німецького канцлера, оцінюючи її критично, але завжди зачарований нею", - зазначив він.

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Раніше журналіст вже опублікував кілька книг, присвячених біографії Меркель.

Хто зіграє головну роль, поки невідомо.

Нагадаємо, на початку грудня The New Yorker опублікував текст "Тиха німкеня" про політичну діяльность Ангели Меркель.