Другий за висотою хмарочос у США продали за 1,3 мільярда доларів

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на прес-реліз фонду.

Сума угоди склала $ 1,3 млрд, що є рекордом для придбання офісної нерухомості за межами Нью-Йорка. Будівля сукупною площею 3,8 млн квадратних футів (353 тис. кв. м.) налічує 110 поверхів, на 103 поверсі розташована оглядовий майданчик, який щорічно відвідують понад 1 млн туристів.

Попередні власники хмарочоса, в число яких входять Ллойд Голдман і Джозеф Четріт, придбали його в 2004 році у страховика MetLife за $ 841 млн. "Ми в захваті від придбання такої знакової будівлі та маємо намір поліпшити його інфраструктуру як для рітейлерів, так і для туристів", - заявив глава підрозділу нерухомості Blackstone Джейкоб Вернер.

Читайте такожЧерез 13 років після теракту в США відкрили Всесвітній торговий центр (фоторепортаж)

Хмарочос був побудований в 1973 році як штаб-квартира рітейлера Sears Holdings і протягом 25 років утримував звання найвищої будівлі в світі. Його висота становить 443 метра. Зараз він займає друге місце в списку найвищих будівель в США (після Вежі Свободи, побудованої в 2013 році на місці зруйнованого при атаці 11 вересня 2001 року Всесвітнього торгового центру) і 12-е у світі.

У будівлі розташовуються штаб-квартири страхового брокера Willis Group (звідси офіційна назва хмарочоса) і авіакомпанії United Continental.