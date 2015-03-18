МВС Латвії розробило рекомендації для населення на випадок війни

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало проект рекомендацій про те, як має діяти населення у разі війни.

Про це повідомляє Delfi.

У брошурі розповідається про оповіщення населення, евакуацію, про те, як зібрати сумку за надзвичайної ситуації, підготувати запаси, житло, як вести себе у зоні воєнних дій і ін.

Так, жителям країни рекомендують за першої ж можливості залишити разом із родиною небезпечну зону. Якщо це неможливо, потрібно зібрати сумку з найнеобхіднішим - грошима, документами, банківською карткою, резервним мобільним телефоном, портативним радіоприймачем, ножем, сокирою, запальничкою, ліками, продуктами харчування та іншими предметами першої необхідності.

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В рекомендаціях зазначається, що латвійці мають негайно повідомляти правоохоронні органи про помічених підозрілих осіб зі зброєю, які погано орієнтуються на місцевості, відрізняються своїм зовнішнім виглядом від місцевих жителів або десантувалися з повітря чи моря.

В зоні військових дій людям рекомендують вести себе спокійно, не вступати в конфлікт з озброєними людьми і виконувати їхні вимоги. У разі перестрілки потрібно шукати укриття в підвальних приміщеннях або ярах.

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Буклет такого ж змісту готує та Державна пожежно-рятувальна служба (ДПРС), однак у ньому, на відміну від документа МВС, згадується надзвичайна ситуація, але не війна або збройний конфлікт.

Як повідомляє LETA, обидва проекти розглядала сьогодні парламентська комісія за запитами у присутності заступника начальника ДПРС Кристапа Еклонса, представників Державної канцелярії і Міністерства оборони.

У депутатів виникли розбіжності про те, яку інформацію включати в буклет. Також поки неясно, скільки потрібно грошей на розповсюдження буклетів.