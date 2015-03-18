Обама і Меркель домовилися не послаблювати санкції проти Росії

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, пише Lb.ua.

"Лідери обох країн домовилися про необхідність повної і негайної імплементації трьохмінських документів з метою досягнення міцного і мирного врегулювання конфлікту", - підкреслили в адміністрації президента США.

При цьому Обама і Меркель підтвердили єдність поглядів. "Поки Росія не виконає свої зобов'язання згідно з мінськими домовленостями, послаблення санкцій, накладених на неї, не буде", - йдеться в повідомленні.

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Сторони також підкреслили важливість економічної підтримки України, яка зараз запроваджує необхідні реформи, підкреслили у Білому домі.