Обама і Меркель домовилися не послаблювати санкції проти Росії
Президент США Барак Обама і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили ситуацію в Україні, погодившись не послаблювати санкції проти російської економіки, поки Москва повністю не виконає домовленості, досягнуті в Мінську.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, пише Lb.ua.
"Лідери обох країн домовилися про необхідність повної і негайної імплементації трьохмінських документів з метою досягнення міцного і мирного врегулювання конфлікту", - підкреслили в адміністрації президента США.
При цьому Обама і Меркель підтвердили єдність поглядів. "Поки Росія не виконає свої зобов'язання згідно з мінськими домовленостями, послаблення санкцій, накладених на неї, не буде", - йдеться в повідомленні.
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Сторони також підкреслили важливість економічної підтримки України, яка зараз запроваджує необхідні реформи, підкреслили у Білому домі.