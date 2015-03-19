Президент Тунісу наказав залучити армію для захисту найбільших міст країни

Президент Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі наказав направити військових на захист найбільших міст країни після нападу бойовиків на музей Бардо в туніській столиці.

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на офіс президента, передає LB.ua.

Армію Тунісу задіють, щоб захистити великі міста від підвищення небезпеки після нападу на музей бойовиків, які вбили 23 осіб, переважно іноземних туристів.

"Після зустрічі з озброєними силами, президент вирішив, що великі міста охоронятиме армія", - йдеться в заяві адміністрації президента.

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Крім того, за останніми даними, туніські правоохоронні органи заарештували чотирьох осіб за підозрою в прямому зв'язку з нападом на музей. Раніше повідомлялося про ліквідацію двох бойовиків.

Тим часом, кількість іноземних туристів, які загинули під час нападу на музей, зросла до 20. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я країни, інформує The Telegraph. За інформацією відомства, серед жертв атаки - піддана Великобританії, троє японців, австралієць, француз, колумбієць, бельгієць і поляк. Також повідомляється про загибель трьох громадян Тунісу.

Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за теракт, який засудили багато країн, зокрема США, Італія, Німеччина, а також Великобританія, Росія, Франція, Китай, Японія та Іран. Президент Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі пообіцяв безжально винищувати терористів.