МЗС Росії незадоволений рішенням Молдови заборонити в'їзд в країну прокремлівським журналістам

Про це йдеться в заяві МЗС Росії у зв'язку із забороною в'їзду на територію Молдови ряду російських журналістів, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Схоже, не задовольнившись «зачисткою» національного медіапростору від затребуваних російськомовних телеканалів, Молдова вирішила піти по шляху України, імпортувавши у сусіда арсенал «санкційних» способів ведення боротьби з російськими журналістами. Такі рестриктивні заходи не можна розцінити інакше, як порушення основоположних прав і свобод людини, які по-своєму інтерпретуються Кишиневом, що декларує прихильність європейським демократичним цінностям», - йдеться в заяві.

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Російське зовнішньополітичне відомство очікує, що «факти порушення» Молдовою міжнародних зобов'язань щодо забезпечення свободи слова отримуватимуть належну оцінку з боку представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуньї Міятович та інших багатосторонніх правозахисних інститутів.

Зокрема, МЗС РФ незадоволений забороною в'їзду на територію Молдови терміном на 5 років стосовно генерального директора МІА «Россия сегодня», телеведучого Дмитра Кисельова і журналіста ВДТРК Андрія Кондрашова. Раніше просто після прибуття до Кишинева була вислана знімальна група ВДТРК на чолі з Олександром Балицьким, що слідувала в Гагаузію для висвітлення майбутніх виборів.