Молдова оголосила персонами нон грата Дмитра Кисельова і автора фільму про Крим

Про це повідомила прес-секретар МВС Молдови Аліна Мерлич, повідомляють Подробиці

"Це рішення прийнято напередодні Бюро з міграції та притулку (БМУ), яке регламентує перебування іноземних громадян на території Молдови. Рішення прийнято за письмовим запитом, який надійшов в Бюро. Я не уповноважена давати коментарі у цій справі. Особи, яким заборонено в'їзд до Молдови, вправі звернутися в БМУ, щоб отримати всі необхідні роз'яснення", - сказала Мерлич.

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Напередодні в Кишиневі була скасована презентація російського фільму "Крим. Шлях на Батьківщину", в якій, за допомогою телемосту, планувалося участь Андрія Кондрашова та Дмитра Кисельова. У первісному запрошенні на презентацію, яка повинна відбутися в молдавській філії агентства "Росія сьогодні", було зазначено, що Д. Кисельов і А. Кондрашов візьмуть участь у заході, але не було ясно, що це буде здійснено за допомогою телемосту.