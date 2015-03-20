Євросоюз склав великий іспит у питанні санкцій проти Росії – прем’єр Польщі

Як повідомляє РАР, про це заявила прем’єр-міністр Польщі Ева Копач після завершення дводенного саміту Ради ЄС, на якому було ухвалено рішення продовжити санкції проти Росії до кінця цього року.

"Я дуже задоволена, що нам вдалося зберегти солідарність Євросоюзу в контексті політики санкцій проти Росії. Це великий тест, і цей тест ЄС склав", - сказала вона.

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За словами Копач, цього результату вдалося досягти не лише завдяки "мозольній праці" політиків з Німеччини та Франції, але також завдяки зусиллям Польщі у рамках «Вишеградської четвірки».

"Те, що не було спротиву, аби цей запис (про продовження санкцій) був конкретним та без спротиву був ухвалений у висновках, є результатом кількох тижнів праці перед засіданням Ради ЄС", - сказала вона.