Путін "Іскандерами" намагається вплинути на рішення Євроради - прем’єр Польщі

Про це заявила прем'єр-міністр Польщі Єва Копач, пише Українська правда з посиланням на Agence France Presse.

"Росія робить такі жести напередодні чергового саміту ЄС 19-20 березня, щоб отримати важіль впливу на рішення Європейської ради щодо санкцій" - сказала вона.

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"Ми фіксуємо підвищену активність у Балтійському морі і в повітряному просторі над ним, однак причин бити на сполох поки немає" - додала Копач.

Як відомо, раніше повідомлялося, що російські оперативно-тактичні комплекси "Іскандер" перебазуються в Калінінградську область в рамках раптової перевірки боєготовності, розпочатої 16 березня за наказом Володимира Путіна.