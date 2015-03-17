Путін "Іскандерами" намагається вплинути на рішення Євроради - прем’єр Польщі
Росія збільшила свою військову активність поблизу кордонів Євросоюзу, щоб збільшити тиск на лідерів ЄС перед самітом 19-20 березня, на якому буде підніматись питання санкцій проти РФ.
Про це заявила прем'єр-міністр Польщі Єва Копач, пише Українська правда з посиланням на Agence France Presse.
"Росія робить такі жести напередодні чергового саміту ЄС 19-20 березня, щоб отримати важіль впливу на рішення Європейської ради щодо санкцій" - сказала вона.
Читайте такожЗМІ: Росія перекидає ракети "Іскандер" в Калінінградську область
"Ми фіксуємо підвищену активність у Балтійському морі і в повітряному просторі над ним, однак причин бити на сполох поки немає" - додала Копач.
Як відомо, раніше повідомлялося, що російські оперативно-тактичні комплекси "Іскандер" перебазуються в Калінінградську область в рамках раптової перевірки боєготовності, розпочатої 16 березня за наказом Володимира Путіна.