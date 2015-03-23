Польща почала перевірку бойової готовності військового запасу

Про це повідомила прес-служба відомства. "Розпочаті сьогодні навчання є найвищим рівнем контролю мобілізаційної та бойової готовності. Хоча вони відбувається "тут і зараз", не потрібно пов'язувати їх з поточними військово-політичними подіями. Це черговий етап підготовки керівників військових підрозділів для проведення ефективної мобілізації", - зазначила прес-служба.

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Згідно з планом навчань, сьогодні одна з військових частин Польщі видала приписи для кількох сотень військових з резерву негайно з'явитися в частині.

Після цього вони повинні отримати форму, озброєння і взяти участь у навчаннях, мета яких - налагодити співпрацю з військовими, які постійно знаходяться в тій частині.

Прес-служба зазначила, що навчання будуть проходити виключно на території військової частини і будуть "короткочасними".

У міністерстві повідомили, що, згідно з прийнятим планом перевірки мобілізаційної та бойової готовності польських збройних сил, в 2015 році в таких навчаннях візьмуть участь 12000 резервістів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненим минулого тижня опитуванням, захищати Польщу зі зброєю в руках готовіменше третини польських громадян.