Шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем

Про це повідомили в міноборони країни, передає ZN.UA з посиланням на Reuters. У міноборони Швеції, яка не є членом НАТО, заявили, що перехопила 2 російських бомбардувальники Backfire, які були у супроводі двох винищувачів РФ Flanker.

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"Відносини між Заходом і Росією зіпсувалися через роль Москви в конфлікті в Україні та анексію Криму. У той же час збільшилася військова діяльність Росії в Прибалтиці", - говориться в повідомленні міноборони.