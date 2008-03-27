Пентагон перевіряє свою ядерну зброю
21:52, 27 березня 2008Світ
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Міністр оборони США Роберт Гейтс наказав здійснити повну інвентаризацію всього ядерного потенціалу США з огляду на скандал через помилкову поставку на Тайвань неядерних частин балістичних ракет замість електричних генераторів для вертольотів.
Наказ міністра отримали ВВС, ВМС і Агентство з постачання.
Доповідь має бути представлена Р.Гейтсу впродовж двох місяців.
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