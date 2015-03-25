Bild опублікував перший звіт про політ A320 перед катастрофою
Bild опублікував перший звіт про пересування літака А320 авіакомпанії Germanwings безпосередньо перед катастрофою.
Видання пише, що цей звіт профільні французькі відомства раніше вже передали німецьким колегам, передають РИА Новости.
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У звіті сказано, що служби забезпечення польотів цивільної авіації працювали в штатному режимі, всі технічні системи були в нормі. Згідно з документом, в 10.30 за місцевим часом літак підтвердив останню прийняту від французьких диспетчерів вказівку. У 10.31:02 літак Germanwings без дозволу покинув набрану висоту і почав зниження, за даними французьких радарів, зі швидкістю близько 17,8 м на секунду. Диспетчери намагалися зв'язатися з екіпажем, але він не відповідав.
За даними на 10.35:08 диспетчери продовжували спроби зв'язатися з літаком, всі вони залишилися без відповіді.
У 10.35 були проінформовані національні екстрені служби. До 10.40 диспетчери продовжували спроби зв'язатися з екіпажем, о 10.40, літак пропав з екранів радарів. Остання зафіксована висота літака становила 1,890 м, пише Bild з посиланням на доповідь.
У 10.49 в район, де літак був зафіксований останній раз, вилетіли 2 рятувальні вертольоти, при цьому автоматична система подачі екстреного сигналу на літаку не спрацювала. В 11.10 вертольоти виявили уламки лайнера Germanwings.
Airbus A320 авіакомпанії Germanwings, який прямував з Барселони в Дюссельдорф, вчора розбився у важкодоступному районі Альп на південному сході Франції. У катастрофі загинули 150 осіб. Згідно з офіційними даними, серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії, Британії, Голландії, Колумбії, Мексики, Данії, Бельгії, Ізраїлю, Австралії, Ірану, Венесуели та США.