Bild опублікував перший звіт про політ A320 перед катастрофою

Видання пише, що цей звіт профільні французькі відомства раніше вже передали німецьким колегам, передають РИА Новости.

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У звіті сказано, що служби забезпечення польотів цивільної авіації працювали в штатному режимі, всі технічні системи були в нормі. Згідно з документом, в 10.30 за місцевим часом літак підтвердив останню прийняту від французьких диспетчерів вказівку. У 10.31:02 літак Germanwings без дозволу покинув набрану висоту і почав зниження, за даними французьких радарів, зі швидкістю близько 17,8 м на секунду. Диспетчери намагалися зв'язатися з екіпажем, але він не відповідав.

За даними на 10.35:08 диспетчери продовжували спроби зв'язатися з літаком, всі вони залишилися без відповіді.

У 10.35 були проінформовані національні екстрені служби. До 10.40 диспетчери продовжували спроби зв'язатися з екіпажем, о 10.40, літак пропав з екранів радарів. Остання зафіксована висота літака становила 1,890 м, пише Bild з посиланням на доповідь.

У 10.49 в район, де літак був зафіксований останній раз, вилетіли 2 рятувальні вертольоти, при цьому автоматична система подачі екстреного сигналу на літаку не спрацювала. В 11.10 вертольоти виявили уламки лайнера Germanwings.

Airbus A320 авіакомпанії Germanwings, який прямував з Барселони в Дюссельдорф, вчора розбився у важкодоступному районі Альп на південному сході Франції. У катастрофі загинули 150 осіб. Згідно з офіційними даними, серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії, Британії, Голландії, Колумбії, Мексики, Данії, Бельгії, Ізраїлю, Австралії, Ірану, Венесуели та США.