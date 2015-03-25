Der Spiegel: За день до катастрофи у A320 були проблеми з шасі

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на авіакомпанію Lufthansa.

Можливо, саме тому, зазначає видання, кілька екіпажів інших літаків Airbus A320 компанії Germanwings відмовилися виконувати рейси, пише РИА Новости.

За інформацією Der Spiegel, у Airbus A320 були неполадки з дверцятами відсіку, в який ховається носове шасі. Літак було визнано не готовим до зльоту і він кілька годин перебував на стоянці в аеропорту Дюссельдорфа.

Читайте такожФранцузький експерт допустив можливість пожежі на борту А320 перед катастрофою

"Проте ця проблема була повністю вирішена, і з 10 години ранку вчорашнього дня літак повернувся до виконання регулярних рейсів", - повідомили Der Spiegel в авіакомпанії Lufthansa.

Літак Airbus A320 авіакомпанії Germanwings зазнав аварії у вівторок на півдні Франції, літак виконував рейс за маршрутом Барселона - Дюссельдорф. За останніми даними, на борту перебувало 150 осіб.