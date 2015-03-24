На борту авіалайнера A320, що впав, було 150 людей - Germanwings

На борту авіалайнера A320, що впав, було 144 пасажири і 6 членів екіпажу повідомляє агентство AFP із посиланням на компанію-власника авіалайнера Germanwings.

Нагадаємо, 24 березня літак A320 авіакомпанії Germanwings, що летів маршрутом Барселона-Дюссельдорф, розбився у французьких Альпах.

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Раніше повідомлялося, що, за даними управління цивільної авіації, на борту перебували 142 пасажири і шість членів екіпажу. Також ЗМІ повідомляли, що на борту A320 перебувало 156 осіб.

Голова уряду Манюель Вальс наголосив, що "поки ще рано говорити, що стало причиною катастрофи". Вальс також пообіцяв, що буде зроблено все необхідне для надання допомоги родичам людей, які перебували на борту.

Крім того, він повідомив, що на місце аварії терміново вилетів голова МВС Франції Бернар Казнєв.

За словами голови генеральної ради департаменту Альпи Верхнього Провансу Жильбера Сована, надії виявити людей, що вижили після катастрофи літака А320 на півдні Франції, немає.

Міністр транспорту Франції Алан Бачилі також заявив, що під час аварії пасажирського літака у франзузских Альпах ніхто не вижив.