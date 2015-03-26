У Путіна очевидні проблеми зі здоров'ям, які нікуди не дінуться - Каспаров
03:30, 26 березня 2015Світ
8337 0
Найсуворіша таємниця, в якій тримають стан здоров'я президента РФ Володимира Путіна, лише доводить його статус абсолютного диктатора.
Таємниця довкола здоров'я Путіна, лише доводить його статус абсолютного диктатора / Фото УНІАН
Про це заявив політик Гаррі Каспаров в інтерв'ю для ТСН.
На думку опозиціонера, проблеми зі здоров'ям у Путіна - очевидні, і це було яскраво видно під час зустрічі з президентом Киргизстану.
Всі обставини і деталі зустрічі президентів Каспаров вважає абсолютно постановочними.
Читайте такожДо 9 травня Путін не повинен вдаватись до активних дій - Каспаров
"Ні на секунду не можу уявити, що Путін возив по алеях палацу президента Киргизстану. Ще б міг уявити, що возив би Обаму, але людину, яка перебуває в позиції прохача... Очевидно, були проблеми, які заважали йому поводитися в звичній наглувато-розв'язній манері, і говорити йому було по-справжньому важко", - каже Каспаров.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter