У Путіна очевидні проблеми зі здоров'ям, які нікуди не дінуться - Каспаров

Про це заявив політик Гаррі Каспаров в інтерв'ю для ТСН.

На думку опозиціонера, проблеми зі здоров'ям у Путіна - очевидні, і це було яскраво видно під час зустрічі з президентом Киргизстану.

Всі обставини і деталі зустрічі президентів Каспаров вважає абсолютно постановочними.

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"Ні на секунду не можу уявити, що Путін возив по алеях палацу президента Киргизстану. Ще б міг уявити, що возив би Обаму, але людину, яка перебуває в позиції прохача... Очевидно, були проблеми, які заважали йому поводитися в звичній наглувато-розв'язній манері, і говорити йому було по-справжньому важко", - каже Каспаров.