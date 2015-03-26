ЗМІ: На момент аварії в кабіні Airbus А320 був тільки один пілот

Видання New York Times вказує на незвичайні обставини трагедії – записи «чорних скриньок» свідчать, що один з пілотів вийшов із кабіни і не зміг повернутися на робоче місце, коли літак різко пішов униз, пише Радіо Свобода.

«Чоловік ззовні легко стукає у двері і не отримує жодної відповіді», –цитує New York Times неназваного слідчого, який посилається на записи самописців.

Читайте такожЗМІ: Пілоти Airbus A320 під час падіння були непритомніТакож є повідомлення, що падіння не було миттєвим – літак, що прямував з Барселони до Дюссельдорфа, врізався у гору після восьми хвилин швидкого зниження.

25 березня альпійський район, де сталася катастрофа, відвідали, щоб ушанувати 150 жертв, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Анґела Меркель та прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой.