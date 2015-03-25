В Ємені бойовики захопили військову базу

14:25, 25 березня 2015
Світ
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За повідомленнями з Ємену, бойовики захопили військову базу біля порту Аден на півдні країни.

REUTERS

Як повідомляє Бі-бі-сі, бойовики, за підтримки армійських підрозділів, які перейшли на їх бік, атакували базу, де перебували проурядові сили, які підтримують президента Абд-Раббу Мансура Хаді.

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Він намагається перенести політичний центр країни в Аден, після того, як бойовики захопили столицю - місто Сана.

Раніше Рада Безпеки ООН на екстреному засіданні заявила, що Ємен перебуває на межі громадянської війни.

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