В Ємені бойовики захопили військову базу

Як повідомляє Бі-бі-сі, бойовики, за підтримки армійських підрозділів, які перейшли на їх бік, атакували базу, де перебували проурядові сили, які підтримують президента Абд-Раббу Мансура Хаді.

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Він намагається перенести політичний центр країни в Аден, після того, як бойовики захопили столицю - місто Сана.

Раніше Рада Безпеки ООН на екстреному засіданні заявила, що Ємен перебуває на межі громадянської війни.