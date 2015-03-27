На місці аварії Airbus A320 знайшли до 600 фрагментів тіл

Про це пише Газета.Ru.

У повідомленні наголошується, що французька поліція взяла зразки ДНК з особистих речей загиблих, наданих їхніми родичами. Як зазначається, дані зразки будуть використані для ідентифікації тіл.

Читайте такожУ мережу виклали аудіозапис останньої хвилини польоту лайнера Germanwings

Нагадаємо, пасажирський літак Airbus A320, що виконував рейс Барселона - Дюссельдорф, розбився на півдні Франції 24 березня. На борту перебували 155 осіб, всі вони загинули.

За даними слідчих, пілот рейсу 4U9525 Патрік Зонденхаймер вийшов з кабіни пілотів на кілька хвилин в туалет. Знову відкрити двері кабіни пілотів йому не вдалося, так як вона виявилася заблокована зсередини. Командир наполегливо просив свого колегу - другого пілота Лубітца - відкрити йому двері.

Поки другий пілот маневрував літак до землі з незрозумілих причин, командир екіпажу використав сокиру, щоб зламати двері і запобігти авіакатастрофу, однак зробити цього не зміг.