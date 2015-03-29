У мережі з'явилися фото уламків літака Airbus A320, що розкидані по гірських схилах

У мережі з'явилися нові фотографії з місця аварії пасажирського літака Airbus A-320 у французьких Альпах. Агентство Reuters опубліковало світлини, на яких видно, що на місці аварії німецького літака тривають пошукові роботи.

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Слідчі розбирають уламки та одяг, що розкидані по гірських схилах.

Нагадаємо, німецькі ЗМІ опублікували стенограму запису "чорної скриньки" аеробуса A320.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський лайнер A320 компанії Germanwings, який прямував із Барселони у Дюссельдорф, розбився 24 березня на південному сході Франції. Катастрофа сталася в районі гірського масиву Труа-Евеше в департаменті Альпи Верхнього Провансу, неподалік кордону з Італією. За основною версією слідства, причиною трагедії стали навмисні дії другого пілота, який зачинився на самоті в кабіні і почав зниження, після чого лайнер врізався в гору.