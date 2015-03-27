ЗМІ дізналися подробиці особистого життя пілота Airbus A320

За даними газети, слідство прийшло до такого висновку через кілька годин після обшуку у квартирі, де 28-річний пілот проживав зі своєю дівчиною, пише Росбалт.

Також стали відомі інші деталі особистого життя загиблого. З'ясувалося, що він жив на два будинки, часто відвідуючи батьків. Його мати працює вчителем гри на піаніно, а батько - успішний бізнесмен.

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Їх вже допитала поліція. Сусіди батьків розповіли, що Лубіц серйозно займався спортом і брав участь у марафонах у Франкфурті разом з батьком. Його охарактеризували як "спокійну, ввічливу молоду людину".

Раніше стало відомо, що Лубіц приховував від компанії Lufthansa проблеми зі здоров'ям. У його будинку була виявлена розірвана довідка про відпустку по хворобі в день трагедії. Також були виявлені інші документи медичного змісту", які вказують на те, що Лубіц був нездоровий.

Згідно з версією, прийнятою на даний момент, Лубіц закрився в кабіні, коли перший пілот вийшов, і направив літак в схил гори.

Пасажирський літак Airbus A320, що виконував рейс Барселона - Дюссельдорф, розбився на півдні Франції 24 березня. На борту перебували 155 осіб, всі вони загинули.