Німецька газета опублікувала стенограму запису "чорної скриньки" аеробуса A320

Німецька газета Bild am Sonntag опублікувала в неділю розшифровку фрагмента запису "чорної скриньки" літака Airbus A320, що розбився в Альпах, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Відповідно до цього фрагменту запису, капітан, якого журналісти газети називають Патріком З., говорить, що не встиг сходити в туалет перед вильотом з Барселони. Другий пілот Андреас Любіц відповідає, що в будь-який момент готовий взяти на себе управління. Через кілька хвилин перший пілот передав штурвал Любіцу і вийшов з кабіни.

Читайте такожЗМІ: пілот лайнера Germanwings добре знав район, де розбився його літак

Після того, як літак почав знижуватися, в кабіні пілотів пролунав автоматичний сигнал тривоги. Чутно, як командир повітряного судна безуспішно намагається повернутися в кабіну - йдуть гучні удари об металеву двері - і він кричить: "Заради Бога, відкрий ці чортові двері!" Чути також крики переляканих пасажирів.

Представники слідства цю публікацію не коментують.