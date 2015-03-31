Mcdonald's почав освоювати ресторанне обслуговування

В якості пілотного проекту обрано заклад в аеропорту Франкфурта-на-Майні, передає Бі-бі-сі. "Це зовсім нове для Мcdonald's", - сказав голова відділу розвитку німецького представництва компанії Томас Бранд в інтерв'ю корпоративному журналу.

Читайте такожMcDonald’s випустив колекцію одягу (фоторепортаж)На даний момент концепція пілотного проекту така: відвідувач може попросити обслужити його столик на касі, у цифровому кіоску або в офіціанта з планшетом, який ходить по залу.

Ресторан у франкфуртському аеропорту є найбільшим у Німеччині: там більше 500 посадочних місць.

У разі успіху концепція обслуговування столиків може прийти і в інші точки мережі.