Mcdonald's почав освоювати ресторанне обслуговування
00:12, 31 березня 2015Світ
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Найбільша мережа ресторанів швидкого харчування Мcdonald's вперше у своїй історії почала обслуговувати відвідувачів за столиками - на противагу концепції обслуговування на касах.
REUTERS
В якості пілотного проекту обрано заклад в аеропорту Франкфурта-на-Майні, передає Бі-бі-сі. "Це зовсім нове для Мcdonald's", - сказав голова відділу розвитку німецького представництва компанії Томас Бранд в інтерв'ю корпоративному журналу.
Читайте такожMcDonald’s випустив колекцію одягу (фоторепортаж)На даний момент концепція пілотного проекту така: відвідувач може попросити обслужити його столик на касі, у цифровому кіоску або в офіціанта з планшетом, який ходить по залу.
Ресторан у франкфуртському аеропорту є найбільшим у Німеччині: там більше 500 посадочних місць.
У разі успіху концепція обслуговування столиків може прийти і в інші точки мережі.
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