Олланд: жертв катастрофи літака в Альпах впізнають до кінця тижня

Про це повідомив президент Франції Француа Олланд, передає Бі-бі-сі. За його словами, це буде можливо завдяки винятковій науковій роботі.

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Раніше повідомлялося, що слідчі, які проводять ідентифікацію останків пасажирів літака, що розбився в Альпах, відновили ланцюжки ДНК 78 жертв катастрофи.

Отримані зразки потім будуть порівняні з ДНК родичів пасажирів і членів екіпажу.

Всього на борту літака знаходилися 150 осіб. Представники французької прокуратури заявили, що другий пілот Андреас Любіц, узявши керування на себе, "навмисно зруйнував літак".