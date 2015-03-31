Олланд: жертв катастрофи літака в Альпах впізнають до кінця тижня
19:44, 31 березня 2015Світ
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Всіх жертв катастрофи літака авіакомпанії Germanwings впізнають по ДНК до кінця тижня.
Жертв авіакатастрофи в Альпах пізнають протягом тижня / forum.aerosoft.com
Про це повідомив президент Франції Француа Олланд, передає Бі-бі-сі. За його словами, це буде можливо завдяки винятковій науковій роботі.
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Раніше повідомлялося, що слідчі, які проводять ідентифікацію останків пасажирів літака, що розбився в Альпах, відновили ланцюжки ДНК 78 жертв катастрофи.
Отримані зразки потім будуть порівняні з ДНК родичів пасажирів і членів екіпажу.
Всього на борту літака знаходилися 150 осіб. Представники французької прокуратури заявили, що другий пілот Андреас Любіц, узявши керування на себе, "навмисно зруйнував літак".
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