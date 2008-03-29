США розробляють стратегію військових операцій у космосі

Адміністрація Джорджа Буша розробляє "Національну військову стратегію космічних операційх", йдеться в поширеній у Вашингтоні доповіді Конгресу США.

У доповіді повідомляється, що паралельно з розробкою стратегії, яку веде стратегічне командування ЗС США, заступник міністра оборони США з питань політики готує нову редакцію документа під назвою "Космічна політика міністерства оборони". Вперше цей документ був підготовлений 1999 року і нині має бути приведений у відповідність з оприлюдненою півтора роки тому концептуальною "Національною космічною стратегією" адміністрації Буша.

У доповіді конгресу наголошується, що американські військові готують свої космічні стратегії та плани без узгодження з роботою американських спецслужб.

"Використання комерційних супутників для підтримки військових операцій значно зросло, особливо для забезпечення зв`язку, але сектор національної безпеки в області космосу складається з космічних активів як міністерства оборони, так і "розвідувальної спільноти"", - цитує документ РІА "Новости".

Наголошуючи важливість узгодження концептуальних космічних програм міноборони і "розвідувальної спільноти", автори доповіді попереджають про необхідність вироблення в США єдиного документа - "Стратегії національної космічної безпеки".

"Це особливо важливо в світлі погроз, що з`являються, для критично важливих космічних активів США", - наголошується в доповіді.

У документі наголошується, що "конгрес повинен розглянути питання про те, щоб зобов`язати міністра оборони і директора національної розвідки виявити і подолати розбіжності, що залишаються між ними, в підходах і виробити Стратегію національної космічної безпеки".