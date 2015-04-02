Ім'я британського фізика Стівена Хокінга стане торговою маркою

Стівен Хокінг почав процедуру реєстрації свого імені в якості торгової марки. Фізик вже подав необхідні документи до Офісу інтелектуальної власності Великобританії, де запущена процедура оформлення прав на комерційне використання його імені. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Nature.

Кошти, які може отримати вчений за продаж виробів зі своїм ім'ям, Хокінг збирається витратити на благодійні цілі, зокрема боротьбу зі СНІДом. Представник Кембриджського університету, де працює вчений, прокоментував новину наступним чином: «Це особиста справа професора Хокінга, а не університету, але я вважаю, що він прийняв правильне рішення для захисту свого імені». Зараз в інтернеті можна знайти сувеніри і спідню білизну, на яких зображений вчений.

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Британець відомий своїми роботами з космології, а також популяризації науки. Так, він вперше опублікував статтю, де повідомив про можливості чорних дір випаровуватися.

Також вчений є автором науково-популярної книги «Коротка історія часу», яка вперше була видана в 1988 році. Вона стала бестселером: до кінця 2010-го її тираж перевищив 20 мільйонів примірників більш ніж 35 мовами світу.

У вченого ще в студентські роки, коли він навчався в Оксфордському університеті, виявили рідкісне захворювання (бічний аміотрофічний склероз), внаслідок якого м'язова активність Хокінга до теперішнього часу зведена до мінімуму. Тим не менше спілкуватися з навколишнім світом йому допомагає комп'ютерна система, розроблена компанією Intel. Вона аналізує рух зіниць вченого і пропонує відповідний набір слів.

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Захворювання не заважає Хокінгу продовжувати публікувати наукові роботи, а також виступати в якості медійного персонажа в різних ток-шоу і фільмах. Наприклад, останній фільм про нього («Теорія всього») був удостоєний «Оскара» за кращу чоловічу роль (його отримав британський актор Едді Редмейн). Крім Хокінга наслідувати приклад Джоан Роулінг і Девіда Бекхема і зареєструвати своє ім'я в якості торговельної марки збирається відомий популяризатор науки фізик Брайан Кокс, ляльки, кухлі та майки з зображенням якого без його згоди продаються на Amazon.