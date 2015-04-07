У Росії Transparency International внесли до списку іноземних агентів

У повідомленні Мін'юсту РФ наголошується, що факт відповідності НКО ознакам іноземного агента було встановлено у ході прокурорської перевірки. У відділенні організації заявили про намір оскаржити рішення Мін'юсту в суді.

У лютому Таганська міжрайонна прокуратура зажадала від «Центру антикорупційних досліджень ініціатив "Трансперенсі Інтернешнл - Р"» усунути порушення законодавства про НКО.

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Прокурори визнали діяльність організації, крім іншого, як націлену «на втручання в державну політику. яка проводиться у сфері боротьби з корупцією шляхом лобіювання своїх пропозицій щодо її зміни, на формування громадської думки про необхідність змін політики у зазначеній сфері, яку проводить держава».