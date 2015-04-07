Ренд Пол висувається в президенти США від республіканців - ЗМІ

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

”Я хочу стати президентом, щоб повернути нашу країну до принципів свободи і обмеженого втручання уряду”, - йдеться в повідомленні на його сайті.

Сенатор Пол істотно відрізняється від більшості республіканських політиків, оскільки його погляди у великій мірі є лібертаріанськими.

Пола люблять далеко не всі його соратники в Республіканській партії. Йому відкрито пред`являють претензії через його погляди на використання безпілотників і санкції проти Куби та Ірану.

Пол також задавав незручні запитання про чисельність американської армії і пропонував пом`якшити закони про немедичне використання марихуани, оскільки утримання любителів легких наркотиків у в`язницях занадто дорого обходиться платникам податків. Його батько, колишній член палати представників Рон Пол, кілька разів невдало висувався в президенти США, але користувався підтримкою серед лібертаріанців. Останні традиційно вважають, що втручання держави в економіку повинне бути мінімальним, а податки потрібно знижувати.

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Ренд Пол має намір орієнтуватися на молоде покоління американців, тому розраховує зробити у своїй кампанії акцент на нових технологіях і соцмережах.

Планується, що Пол сам оголосить про своє висунення вже сьогодні.

Кандидату від республіканців, ймовірно, доведеться змагатися з колишнім держсекретарем США Хілларі Клінтон, яку вважають фаворитом Демократичної партії.

Клінтон, як очікується, оголосить про своє висунення в найближчі два тижні