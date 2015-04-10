Китай може побудувати залізничний тунель під Еверестом

Влада Китаю розглядає можливість продовжити транстибетську залізницю і з'єднати країну з сусіднім Непалом.

Як пише The Guardian, ця магістраль може пройти під Еверестом (Джомолунгмою), для чого буде потрібно спорудити тунель під найвищою горою світу, передає LB.ua.

Експерт із залізничного транспорту Китайської академії наук Ван Меншу (Wang Mengshu) повідомив, що КНР на прохання Непалу вже почала підготовчі роботи з реалізації цього проекту, пише China Daily. Зараз між Китаєм і Непалом залізничне сполучення відсутнє.

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"Лінію, ймовірно, доведеться прокладати через Джомолунгму, і будівельникам, можливо, доведеться копати кілька дуже протяжних тунелів", - зазначив учений. Він додав, що через складну місцевість швидкість руху поїздів на магістралі буде обмежена 120 кілометрами на годину.

У минулому десятилітті була побудована Цинхай-Тибетська залізниця, яка зв'язала столицю Тибету Лхасу з іншою частиною Китаю. У 2014 році була побудована 253-кілометрова ділянка Лхаса - Шигадзе.

Очікується, що проект з добудови магістралі буде завершено до 2020 року. Продовження лінії дозволить зв'язати надійним наземним повідомленням через Непал два найбільші азіатські ринки - Китай та Індію.

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Як наголошується, це питання піднімалося в ході візиту міністра закордонних справ Китаю Ван І в Катманду в грудні 2014 року.

Цинхай-Тибетська дорога є найбільш високогірною залізницею в світі. Понад 960 кілометрів полотна (близько 80% від її загальної довжини) знаходяться вище чотирьох кілометрів над рівнем моря.