Будівельники Бескидського тунелю подолали відмітку в кілометр

Будівельники вже подолали відмітку один кілометр - це більше половини довжини тунелю, який з'єднає Закарпаття зі Львівщиною, повідомляє Інсайдер з посиланням на прес-службу Львівської облдержадміністрації.

Зазначено, що роботи із будівництва нового Бескидського тунелю почалися у жовтні 2013 року. Їх планують завершити у І кварталі 2017 року. Тунель має повністю замінити діючий одноколійний тунель, який вичерпав свій експлуатаційний ресурс.

За словами голови Львівської ОДА Олега Синютка, для України такий масштабний будівельний проект має стратегічне значення, оскільки цим маршрутом перевозять вантажі до західного кордону країни, а також значну частину транзитних товарів до Європи.

Читайте такожБудівельники вже проклали понад 600 метрів Бескидського тунелю"Після будівництва нового двоколійного тунелю збільшаться його пропускна спроможність та швидкість проходження потягів - із 40 до 60 км/год.", - зазначив він.

Синютко розповів, що вартість робіт складає 103 млн євро, а фінансуються вони за кошти Європейського банку реконструкції і розвитку, а також кошти Львівської залізниці - 600 млн грн.

Довжина нового тунелю становитиме 1,765 км, ширина - 10,5 м, висота - 8,5 м. Будується він на відстані 30 метрів від існуючого. Інженерна споруда пролягатиме на глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта.