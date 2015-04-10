Спікер Держдуми РФ побачив "комплекс меншовартості" у країн Прибалтики
16:57, 10 квітня 2015Світ
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Обмеження культурних і наукових контактів з РФ з боку прибалтійських держав говорить про "комплекс меншовартості".
Спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін / УНІАН
Таку заяву зробив голова Держдуми РФ Сергій Наришкін на зустрічі з парламентською делегацією Франції, повідомляє ТАСС.
"І взагалі абсолютно дикими здаються спроби обмежити контакти, в тому числі професійні контакти діячів культури і науки, а це, на жаль, відбувається з боку окремих країн, молодих країн ЄС, що знаходяться на березі Балтійського моря", - сказав глава нижньої палати парламенту.
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За його словами, це "ніяк інакше, як прояв якихось комплексів меншовартості".
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