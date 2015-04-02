Майже три чверті росіян ненавидять США, Україну не любить лише половина - опитування

Про це свідчать дані соціологічного опитування Левада-Центру, результати якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Так, відповідаючи на запитання: «Як ви ставитеся зараз до України?», лише 3% респондентів вказали «дуже добре», 28% - «в основному добре». При цьому «в основному погано» відповіли 34% опитаних, «дуже погано» - 21%. Вагалися з відповіддю -13%.

Водночас, відповідаючи на питання про ставлення до США, 2% вказали «дуже добре», 17% - «в основному добре». При цьому «в основному погано» відповіли 38% росіян, «дуже погано» - 35%. Вагалися з відповіддю - 8%.

Також 2% вказали, що «дуже добре» ставляться зараз до Євросоюзу, 23% - «в основному добре», 38% - «в основному погано», «дуже погано» - 26%. Вагалися з відповіддю - 11%.

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При цьому до Грузії зараз «дуже добре» ставляться 5% опитаних, 43% - «в основному добре», 26% - «в основному погано», 7% - «дуже погано». Вагалися з відповіддю - 20%.

За результатами опитування, головними союзниками РФ росіяни вважають Білорусь і Китай.

Зокрема, 22% опитаних вказали, що «дуже добре» ставляться зараз до Білорусі, 63% - «в основному добре», 5% - «в основному погано», «дуже погано» - 3%. Вагалися з відповіддю - 7%.

Відповідаючи на питання про симпатії до Китаю, 13% респондентів вказали, що «дуже добре» ставляться до цієї країни, 63% - «в основному добре». При цьому «в основному погано» обрали відповідь 9% опитаних, «дуже погано» - 4%. Вагалися з відповіддю - 13%.

Опитування проводилося 20-23 березня 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1,6 тис. осіб віком старше 18 років у 134-х населених пунктах 46-ти регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Згідно з соціологічним дослідженням Міжнародного республіканського інституту, більшість опитаних у Грузії заявили, що агресія Росії щодо Грузії триває, але необхідно продовжити діалог.