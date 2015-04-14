Кількість жертв пожеж у Хакасії зросла до 23 осіб
Загалом внаслідок пожеж в Сибіру постраждало 900 осіб
Кількість жертв пожеж у Хакасії (Росія), викликаних підпалами трави та сильним вітром, зросла до 23 осіб, передає Еспресо.TV. з посилання на заяву представника Слідчого комітету Росії Володимира Маркіна.
"В даний час слідча група продовжує проводити огляди місця події, допити свідків і потерпілих. На даний момент слідство має інформацію про 23 загиблих", - заявив Маркін.
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Р0аніше повідомлялося про 15 загиблих і вісьмох постраждалих, які перебувають у важкому стані.
Вранці, 13 квітня, Республіку Хакасію, що в Росії, охопили масштабні пожежі. Хтось підпалив суху траву та сміття, а через сильний вітер вогонь набув загрозливих масштабів.