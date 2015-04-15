Повернення Росії в G8 залежить від ситуації в Україні - Штайнмаєр

це заявив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає РИА Новости.

Глава німецького Мзс взяв участь в панелі G7 Warm Up, яка відбулася в рамках зустрічі глав зовнішньополітичних відомств "Великої сімки" в німецькому місті Любек.

Читайте такожТон зустрічі "нормандської четвірки" важко назвати дипломатичним - Штайнмаєр

"Думаю, ми створимо умови для прийняття РФ назад в G8, але шлях туди лежить тільки через рішення українського конфлікту", - сказав міністр.

"Особисто у мене немає жодного інтересу у тривалій ізоляції РФ", - додав Штайнмаєр.