Повернення Росії в G8 залежить від ситуації в Україні - Штайнмаєр
01:56, 15 квітня 2015Світ
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Міжнародне співтовариство повинно створити умови для повернення Росії в G8 ("великої вісімки"), однак шлях туди лежить тільки через врегулювання конфлікту в Україні.
REUTERS
це заявив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає РИА Новости.
Глава німецького Мзс взяв участь в панелі G7 Warm Up, яка відбулася в рамках зустрічі глав зовнішньополітичних відомств "Великої сімки" в німецькому місті Любек.
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"Думаю, ми створимо умови для прийняття РФ назад в G8, але шлях туди лежить тільки через рішення українського конфлікту", - сказав міністр.
"Особисто у мене немає жодного інтересу у тривалій ізоляції РФ", - додав Штайнмаєр.
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